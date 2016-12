06:20 - Un poliziotto è stato ucciso in Bahrein, vittima di un'esplosione "terroristica", avvenuta in un villaggio sciita. "Il poliziotto Mahmud Farid è morto sabato prima dell'alba per le ferite subite in una esplosione terroristica venerdì sera a Ekar-Est", villaggio sciita vicino alla capitale Manama, ha dichiarato il capo della sicurezza nazionale, il generale Tareq Al-Hassan, in un comunicato.