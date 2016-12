08:22 - Continua il periodo nero per la Malaysia Airlines, un cui aereo è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a Hong Kong per via di un guasto ad un generatore. Il volo MH066, partito alle 23.37 di domenica da Kuala Lumpur, era diretto a Seul, dove sarebbe dovuto atterrare alle 6.50. L'aereo costretto all'atterraggio, era un Airbus A330-300 con 271 passeggeri a bordo.