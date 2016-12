15:59 - Sono almeno 23 i morti e 30 i feriti causati dall'esplosione di un'autobomba in un centro di reclutamento dell'esercito nel centro di Baghdad, in Iraq. Nelle ultime settimane le forze armate hanno scatenato un'offensiva per combattere i miliziani qaedisti, attivi nella provincia occidentale di Al Anbar, dove si sono impadroniti anche della città di Falluja.