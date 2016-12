Austria, padre italiano abbandona le due figlie in autogrill e scappa

18:22 - Doveva essere una breve vacanza di Pasqua, ma per due ragazze di 9 e 16 anni si è trasformata in un incubo, dopo che il padre le ha deliberatamente abbandonate in un autogrill in Austria. L'uomo, forse depresso per la scomparsa della moglie, si è dato alla fuga e le due adolescenti sono state affidate ai servizi sociali fino all'arrivo della nonna dalla Sicilia. Rintracciato telefonicamente si sarebbe rifiutato di riabbracciare le figlie.

La domenica di Pasqua un uomo siciliano parte in auto per una breve vacanza con le due figlie, con destinazione la Slovenia. In Carinzia, all'autogrill di Techelsberg am Wörthersee, la famiglia si ferma per una breve sosta. A questo punto il papà si allontana improvvisamente dal ristorante, sale in macchina e lascia le figlie all'area di sosta.



L'uomo forse depresso per la scomparsa della moglie - Come riporta il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, la madre era deceduta sei mesi fa e forse l’uomo non ce la faceva più a mantenere le ragazze. Questa al momento è solo un'ipotesi. Quel che è certo è che il padre non ne vuole più sapere delle due figlie, che nel frattempo sono tornate in Sicilia con la nonna. "Abbiamo cercato di convincerlo a tornare dalle figlie, ma senza risultati" ha dichiarato uno degli inquirenti.