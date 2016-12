Australia e Svezia il top per i giovani Italia paese per vecchi: è fuori dai 30

20:06 - I Paesi dove si vive meglio? Australia e Svezia, mentre l'Italia è fuori dalle prime 30 posizioni della classifica. E' quanto emerge da una ricerca Usa condotta fra ragazzi dai 12 ai 24 anni. Al terzo posto la Corea del Sud. Lo studio ha valutato "la partecipazione alla vita sociale e politica da parte dei giovani, le opportunità economiche, l'istruzione, la sanità, l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione e la sicurezza".

La ricerca, dal titolo "The Youth Well-Being Index", è stata condotta dall'International Youth Foundation, dal Center for Strategic and International Studies e dall'azienda Hilton Worldwide. Appena giù dal podio la Gran Bretagna, seguita da Germania e Stati Uniti. L'Italia (e non è una sorpresa) non rientra nella classifica dei primi 30 Paesi, dove invece troviamo Arabia Saudita, Thailandia, Vietnam, Cina e addirittura Tanzania, Uganda e Nigeria che occupano le ultime tre posizioni.



Lo studio non fa riferimento ai primi 30 Stati sviluppati ma a quelli che includono il 70% dei giovani di tutto il mondo. Ma in base a quali criteri è stata stilata la classifica? I ricercatori hanno esaminato 40 indicatori in modo da valutare "la partecipazione alla vita sociale e politica da parte dei giovani, le opportunità economiche, l'istruzione, la sanità, l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la sicurezza".