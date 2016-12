Australia, disperso sopravvive mangiando mosche

14:17 - Si era perso in una regione disabitata dell'interno dell'Australia, sopravvivendo per due settimane cibandosi di mosche. Protagonista della vicenda Daniel Dudzisz, 26 anni, era sparito a febbraio mentre compiva un raid a piedi nell'Outback (zona semi-desertica), fra i villaggi di Windorah e Jundah, un tratto di 90 km nel centro del Queensland. E' stato ritrovato giovedì da un motociclista, al quale ha raccontato la propria storia.

Il giovane e fortunato tedesco ha detto di essere rimasto bloccato da inondazioni. Aveva finito subito le provviste ed era sopravvissuto mangiando le tante mosche presenti, ricche di proteine. Per la polizia, quando è stato ritrovato aveva molta fame, ma era in buone condizioni e non ha avuto bisogno di cure mediche. Il giovane ha detto di voler continuare il suo viaggio a piedi nel deserto.