08:52 - Ha attraversato tranquillamente i binari, nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero abbassate, e non ha nemmeno visto arrivare il treno: un 77enne della Repubblica Ceca si è salvato per miracolo, gettato a terra dallo spostamento d'aria del convoglio che, a giudicare dalle immagini, l'ha mancato solo per una questione di millimetri. Come se nulla fosse, l'anziano si è quindi rialzato da terra e ha proseguito il cammino, nella totale noncuranza degli automobilisti fermi in attesa.