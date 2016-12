Attentati a Baghdad, otto morti

20:11 - Otto persone sono rimaste uccise per l'esplosione di quattro autobomba in diversi mercati e centri commerciali di Baghdad. Negli attentati sono rimaste ferite oltre 30 persone. A Baquba, 60 km dalla capitale, sono stati uccisi una madre e suo figlio. Dall'inizio dell'anno in Iraq sono morte 1.900 persone, oltre 230 delle quali solo in questo mese, secondo un bilancio elaborato dall'Agenzia France Presse con fonti mediche e dei servizi di sicurezza.