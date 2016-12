09:57 - L'attacco venerdì sera "di un gruppo di martiri" al ristorante "La Taverne du Liban" a Kabul, in Afghanistan, in cui sono morte almeno 21 persone, fra cui 13 stranieri, "è stato realizzato per ritorsione dopo l'operazione aerea due giorni fa nella provincia di Partwan" in cui sono morti dieci militanti e 13 civili. Lo ha dichiarato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid.