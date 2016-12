Attacco di Israele, Gaza in fiamme Le truppe invadono la Striscia

L'attività diplomatica dell'Egitto, degli Usa e di numerosi altri altri Paesi non è bastata: dopo una serie di false speranze su un possibile cessate il fuoco, l'esercito israeliano è tornato a invadere la Striscia di Gaza. Le truppe sono entrate in azione giovedì sera. "Aspettavamo l'operazione via terra - ha commentato il braccio armato di Hamas -, Israele pagherà un prezzo pesantissimo".

01:45 Sale a cinque morti il bilancio delle vittime

Sale già ad almeno 5 morti (fra cui un neonato di 5 mesi) e diverse decine di feriti il bilancio delle prime ore dell'azione militare di terra israeliana nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il portavoce dei servizi di pronto soccorso palestinesi, Ashraf al-Qudra.

01:09 Intercettati razzi verso Israele

Almeno 5 razzi lanciati verso il sud d'Israele sono stati intercettati nella notte nella regione del Neghev, vicino a Ofakim, dopo l'avvio della vasta operazione militare di terra nella Striscia di Gaza controllata da Hamas. Lo riferisce il sito israeliano Ynet, secondo cui nelle prime ore dell'offensiva le truppe israeliane hanno colpito almeno una dozzina di obiettivi nella Striscia.

00:58 Usa, colloquio tra Obama e Kerry

Il presidente americano Barack Obama ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato John Jerry per discutere dei recenti sviluppi di Israele e Gaza. Lo riferisce il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest.

00:40 Egitto denuncia escalation violenza

L'Egitto ha criticato "l'escalation" militare israeliana a Gaza. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri del Cairo, che sollecita le parti ad accettare la proposta di tregua già messa sul tavolo dalla mediazione condotta proprio dall'Egitto e mettere fine alle ostilità. In precedenza la diplomazia egiziana aveva tuttavia criticato anche Hamas, imputandogli d'aver sacrificato vite umane palestinesi al suo 'no' a un cessate il fuoco.

Fonti a Gaza descrivono la sensazione di un attacco massiccio. L'obiettivo, secondo quanto si riesce a intuire sul posto in queste prime ore, potrebbe essere quello di dividere in due la Striscia. Dalla zona all'estremo nord, dove vivono 100mila persone, non si vede nessuna via di fuga per la gente che - riferiscono le stesse fonti - non sa dove andare: l'unica possibilità è di restare a casa, lontano dalle finestre e dalla strada e chi può cerca di spostarsi nei seminterrati.

00:06 Due morti nell'attacco: vittima anche un neonato

Prime vittime palestinesi dell'operazione di terra lanciata da Israele a Gaza. Fonti dei soccorritori parlano di due morti, uno dei quali è un neonato.