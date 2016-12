Atlanta, mamma-eroina muore e salva la figlia dalla furia del marito

10:12 - Il marito violento aggredisce la moglie al rientro a casa, la uccide mentre tiene in braccio la loro piccola di sei mesi e poi si spara. Unica sopravvissuta è la bambina, che si salva grazie a un incredibile atto di eroismo della sua mamma: nel suo ultimo attimo di vita, la donna la nasconde evitandole di cadere anche lei vittima della furia di quell'uomo. La vicenda è accaduta ad Atlanta, Stati Uniti.

Dove Jessica Arrendale, 33 anni, viene uccisa con un colpo di fucile alla testa dal marito, Antoine Davis, 30, ex marine, ma salva la piccola Cobie, di soli sei mesi, come racconta Wsbradio.com.



A riferire quanto accaduto è la mamma di Jessica, Teresa Inniello. La donna esce con il marito e la piccola a cena. Ma lui, al ritorno a casa, è ubriaco fradicio e aggredisce la moglie e la figlia con una mazza da baseball. La donna si rifugia con la piccola, già ferita alla testa dall'uomo, nella stanza da bagno. Lui non si arrende e raggiunge moglie e figlia imbracciando il suo fucile. Vuole ucciderle entrambe, dice la nonna della piccola, ma Jessica, prima di morire, riesce a proteggere la bimba dalla furia dell'uomo e a salvarla dall'orrenda fine. Davis spara infatti prima alla donna colpendola alla testa.



"La polizia - racconta Teresa - non riesce a spiegarsi come lei sia riuscita, visto che aveva ancora tra le braccia Cobie, a non caderle addosso, ma a lasciarsi scivolare nell'opposta direzione". La madre infatti si è accasciata facendo dolcemente scivolare la bimba nel water, e così facendo l'ha salvata.



"Voleva che sua figlia vivesse", dice Teresa. "Il suo ultimo respiro è servito a salvare la piccola". L'uomo, a quel punto, è uscito dal bagno, è andato nella stanza della bambina e si è sparato. Cobie è poi rimasta a lungo nel bagno, coperta dal corpo della mamma. Ci sono volute almeno tredici ore prima che i poliziotti riuscissero a entrare nella casa e a recuperarla, in evidente stato di ipotermia e con un trauma cranico dovuto alle percosse ricevute dal papà. Ricoverata in ospedale, verrà presto portata a casa da nonna Teresa, che già si occupa di un'altra figlia 15enne di Jessica.