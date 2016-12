02:00 - Corey Knowlton, il vincitore dell'asta per poter cacciare il rinoceronte nero in Namibia, ha ricevuto minacce di morte, rivolte sia a lui sia alla sua famiglia. L'uomo ha sborsato 350mila dollari per una delle tre licenze che il Paese africano vende ogni anno. Knowlton, che ha specificato di essere un cacciatore che "rispetta gli animali", è stato costretto a nascondersi in un hotel di Las Vegas.