Asta record per Ferrari Gto del '62

01:24 - Una Ferrari Gto Berlinetta del 1962 è stata battuta all'asta in California al prezzo record di 38 milioni di dollari: si tratta della cifra più alta mai pagata per un'automobile. Di questo modello, appartenuto in origine al pilota francese Jo Schlesser, esistevano solo due esemplari. A bordo di questa morì in un incidente di corsa un altro pilota francese, Henri Oreiller. L'atuo fu poi venduta a Fabrizio Violati, magnate dell'acqua minerale.