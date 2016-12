Assange: Ue crei proprio Internet

01:53 - Secondo il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, l'Europa deve costruire una propria rete Internet staccandosi dagli Usa. Gli americani, per Assange, hanno "sottomesso il web e annesso il mondo intero". E quindi "è importante che Paesi grandi e comunità di Stati come l'Ue costruiscano un proprio Internet". Assange, in un'intervista al magazine Focus, loda anche Angela Merkel che "per fortuna ha assunto un ruolo guida in Europa".