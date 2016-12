Assalti a Casa Bianca: 2 arresti

01:13 - Due persone sono state arrestate per aver lanciato oggetti oltre la cancellata della Casa Bianca, dopo che già tre giorni fa un uomo era stato arrestato perché in auto si era intrufolato nella zona vietata al traffico. Questa volta un uomo ha lanciato una cassetta, non è chiaro se audio o video, oltre la cancellata sul lato Nord. A poca distanza di tempo, un altro uomo è stato fermato per aver lanciato delle carte oltre la cancellata Sud.