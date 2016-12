19:03 - La rappresentante della politica estera dell'Ue, Catherine Ashton, sarà domani a Kiev. Lo conferma la sua portavoce, Maja Kocijancic, secondo cui Ashton incontrerà i principali responsabili ucraini per parlare di un sostegno Ue ad una soluzione politica. In particolare si parlerà dell'appoggio "dell'Unione europea ad una soluzione duratura della crisi politica oltre a misure per stabilizzare la situazione economica".