Arrivano le scuse di Cameron: "Far le fusa al telefono" non è cosa da Regina

16:52 - Il Premier inglese è stato beccato dai microfoni di una telecamera mentre commentava soddisfatto il risultato del voto scozzese con Michael Bloomberg, ex sindaco di New York. "Che sollievo è essere il Primo Ministro britannico, telefonare alla Regina e dirle che va tutto bene. Ha fatto le fusa al telefono" lo si sente dire. Chiaramente "far le fusa al telefono" non è un modo rispettoso per rivolgersi a Sua Maestà: Cameron si scuserà personalmente per il suo spettegolare durante il loro prossimo incontro a Buckingham Palace.



Non è solo una questione di scelte lessicali (infelici): secondo l'etichetta reale britannica, oltre al fatto che le conversazioni private fra famiglia reale e Primo Ministro non devono essere riferite a terzi, è molto importante che gli stati d'animo del monarca non traspaiano mai. Non parliamo poi del paragonare Elisabetta II, signora di 88 anni, a un micetto: del tutto sconveniente.



Cameron si è detto "imbarazzato" ed "estremamente dispiaciuto" per l'accaduto. Buckingham Palace, intanto, ha preferito non commentare.