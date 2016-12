Armi Siria, la Bonino: "Basta ritardi"

13:47 - Il trasporto degli agenti chimici da Homs a Latakia "avviene con il contagocce. Lo stesso consiglio esecutivo dell'Opac ha reso molto chiaro che questo ritardo non è più accettabile". Questa la dura presa di posizione del ministro degli Esteri, Emma Bonino, circa le armi siriane da "consegnare e smaltire". In merito al carico che dovrà transitare da Gioia Tauro, la titolare della Farnesina ha reso noto che "le navi non sono ancora partite".

Le imbarcazioni non sono state ancora caricate. "Alcuni sostengono che il regime frena, altri che la strada non è sicura: io credo siano tutte e due le cose", ha detto l'esponente dei Radicali che, parlando da Beirut, ha anche ricordato che per il trasbordo sulla nave Usa Cape Ray "serviranno 36-48 ore".



"Così non finiamo più" - Emma Bonino si è poi detta "irritata" per le navi danese e norvegese bloccate a Cipro per caricare solo uno o due container per volta: "Andando avanti così non finiamo più", ha dichiarato.



Il ministro degli Esteri, infine, ha definito "eccessive" le richieste avanzate da Damasco di ulteriori equipaggiamenti per trasportare via terra i container di agenti chimici fino al porto di Latakia.



Anche sui tempi, la Bonino incalza la Siria. Riferendosi alle dichiarazioni di ieri di Mosca sull'impegno siriano a terminare il carico degli agenti chimici sulle navi entro il primo marzo, il ministro ha detto che "si può fare, così come si poteva fare anche entro fine gennaio".