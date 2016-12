Ariel Sharon, due funerali per l'addio

19:35 - Israele darà l'ultimo saluto ad Ariel Sharon in due cerimonie funebri: la prima sarà alla Knesset, cioè il Parlamento di Gerusalemme, la seconda al suo ranch dei Sicomori, nel Neghev, dove l'ex premier sarà sepolto accanto alla moglie, Lili. A riferirlo è stata la radio militare israeliana. Le esequie potrebbero svolgersi già domani, come vorrebbe la tradizione ebraica, ma pare che si attenda prima di sapere se dall'estero arriveranno personalità.

Obama: "Ha consacrato la sua vita a Israele" - ''Un leader che ha consacrato la sua vita ad Israele'': così il presidente americano, Barack Obama, ricorda Ariel Sharon, esprimendo il cordoglio di tutti gli americani e della moglie Michelle per la scomparsa dell'ex primo ministro israeliano.



Il figlio Gilad: "E' andato quando ha deciso lui" - "E' andato quando ha deciso lui". Così il figlio di Ariel Sharon, Gilad, ha commentato, citato dai media, la morte del padre. Gilad Sharon ha ringraziato lo staff medico dell'ospedale di Tel Ha Shomer, dove l'ex premier era ricoverato, e tutti coloro che hanno pregato per il padre.



Cameron: "Uno dei personaggi più importanti Israele" - Ariel Sharon è stato "uno dei personaggi più importanti nella storia di Israele": il primo ministro britannico David Cameron ha reso omaggio così - secondo quanto riporta SkyNews - all'ex premier israeliano Ariel Sharon.



Ban Ki-moon: "Un eroe per suo popolo" - "Ariel Sharon è stato un eroe per il suo popolo, prima come soldato, poi come statista": cosi' il segretario generale dell'Onu, Ban ki-moon, ha commentato la morte dell'ex premier israeliano. Ban si e' definito "addolorato" per la scomparsa di Sharon e ha inviato le sue condoglianze alla famiglia, al governo e al popolo di Israele.



Al-Fatah: "Aveva le mani sporche di sangue" - Ariel Sharon era un "criminale, responsabile della morte di Arafat sfuggito alla giustizia internazionale". Così Jibril Raboub, un dirigente di Fatah (l'organizzazione paramilitare palestinese), ha commentato la morte dell'ex premier israeliano. Hamas al potere a Gaza ha definito un "momento storico" la "scomparsa di questo criminale con le mani coperte di sangue palestinese".



Netanyahu: "Valoroso combattente, Israele a lutto" - "Lo Stato di Israele china il capo con la dipartita dell'ex premier Ariel Sharon, componente centrale nella lotta per la sicurezza di Israele durante tutta la sua esistenza". Così il premier Benyamin Netanyahu commenta la morte di Sharon "combattente valoroso, grande condottiero, fra i comandanti piu' importanti delle nostre forze armate".



Peres: "Soldato valoroso, amato da nazione" - "Il mio caro amico Arik Sharon ha perso oggi la sua ultima battaglia. Arik era un soldato valoroso e un leader che sapeva osare. Amava la sua nazione e la sua nazione lo amava". E' il primo commento del capo dello Stato Shimon Peres alla morte dell'ex premier israeliano Ariel Sharon.



Il cordoglio di Casini - "Esprimo il mio cordoglio alla Knesset e al popolo israeliano per la scomparsa di Ariel Sharon. Sarà la storia a dare un giudizio compiuto su questa grande personalità che ha combattuto come pochi altri per Israele ma che ha saputo anche essere, in passaggi drammatici della storia nazionale, un uomo di pace per trovare una soluzione possibile di coesistenza pacifica col popolo palestinese. L'Italia ribadisce in questa circostanza la sua vicinanza all'unica vera democrazia esistente in Medio Oriente". Lo scrive in una nota Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Affari esteri di Palazzo Madama.



Clinton: "Ha dato la vita per Israele" - "Ha dato la sua vita per Israele" e l'ha dedicata "alla ricerca di una pace giusta e durevole": così l'ex presidente americano Bill Clinton e l'ex segretario di Stato Hillary Clinton ricordano in un comunicato Ariel Sharon.



Hollande: "Protagonista della storia del suo paese" - Il presidente francese, Francois Hollande, ha dichiarato oggi che l'ex premier israeliano, Ariel Sharon, morto oggi, è stato "un protagonista di primo piano nella storia del suo paese". "Dopo una lunga carriera militare e politica - si legge in un breve comunicato di Hollande diffuso dai servizi dell'Eliseo - Sharon ha fatto la scelta di rivolgersi verso il dialogo con i palestinesi".