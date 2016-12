Aria di crisi tra Hollande e Gayet: il premier torna subito con Valerie?

19:20 - Closer ha acceso i riflettori sulla vicenda e Closer potrebbe spegnerli: stiamo parlando della liason tra Francois Hollande e Julie Gayet. Stando al settimanale scandalistico francese, la storia tra il premier e l'attrice potrebbe già essere giunta al capolinea. Ancora di più, Hollande potrebbe anche aver riallacciato i contatti con la sua ex, Valerie Trierweiler.

Il giornale sarebbe abbastanza informato da sostenere che i due si vedono meno da quando Hollande è ufficialmente libero. Tra Hollande e la Gayet, che si frequentano già da un paio di anni, "il contatto diventa stranamente più complicato", si legge. Per avallare questi sospetti, Closer racconta che lunedì scorso la coppia era attesa alla prima dell'ultimo film di Alain Resnais, dopo la morte del regista, in un cinema degli Champs-Elysees.



Salta la loro prima uscita pubblica - Sarebbe stata la loro prima volta insieme come coppia in pubblico. Tutto sembrava in ordine: Julie Gayet era rientrata quel mattino stesso da New York. Il giornale (contro il quale l'attrice ha già sporto denuncia per violazione della privacy) la mostra in una nuova foto, scattata all'aeroporto parigino Charles de Gaulle, la mattina di lunedì 10 marzo, tutta vestita di blu, quasi senza trucco e gli occhi stanchi. Ma la sera, ancora una volta, Hollande è comparso da solo. "Sorridente e molto disteso", ma pur sempre solo. Alla fine della proiezione, il presidente è rientrato all'Eliseo e non c'è stata "nessuna serata con Julie", come i paparazzi speravano.



I contatti con Valerie - Ma Closer non si ferma qui. Sostiene infatti che il presidente "ha ripreso i contatti con Valerie Trierweiler". I due ex si sentono e si vedono piuttosto regolarmente. La storia d'amore tra Hollande e Valerie cominciò clandestinamente nel 2005, quando Francois Hollande stava ancora con la socialista Segolene Royal, la madre dei suoi quattro figli. Si sono fidanzati alla luce del sole e convivevano dal 2007. Nonostante la brusca rottura recente, andrebbero dunque sempre d'accordo. Hollande, scrive Closer, "non finisce mai di assaporare la sua nuova libertà" e forse semplicemente "non vuole tagliare i ponti" con la donna con la quale ha vissuto gli ultimi nove anni. Ma così facendo "si allontana da Julie".