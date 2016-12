Argentina, morti in un incidente stradale tre parenti di Papa Francesco

20:54 - Tre parenti di Papa Bergoglio, due pronipoti e la loro madre, sono rimasti uccisi in un incidente stradale in Argentina, nella provincia di Cordoba. Secondo quanto riferito dalla polizia, le vittime sono due bimbi, di otto mesi e due anni, e la loro mamma, moglie del nipote del Pontefice, Horacio Bergoglio, che è ricoverato in gravi condizioni.

La moglie del nipote del Papa, Valeria Carmona (38 anni), è morta sul colpo, così come il figlio più grande. Il bambino di otto mesi è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.



L' incidente è avvenuto alla mezzanotte e mezza locale (le 4.30 del mattino in Italia) vicino alla località di James Craik, sull'autostrada che unisce le città di Rosario e Cordoba, due delle principali città dell'interno, mentre la famiglia rientrava da un lungo fine settimana.



Secondo una prima ricostruzione Horacio Bergoglio, ha tamponato, a causa dell'alta velocità, un camion carico di mais. Illeso il conducente del mezzo pesante.



Papa addolorato - "Il Papa è stato informato del tragico incidente avvenuto in Argentina ad alcuni suoi familiari, ne è profondamente addolorato. Chiede a tutti coloro che partecipano al suo dolore di unirsi a lui nella preghiera". Lo ha riferito padre Federico Lombardi.