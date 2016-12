Argentina: "Default? Fondi ci sono"

00:31 - "E' difficile credere che l'Argentina sia in default se i fondi ci sono". A dirlo è il ministro dell'Economia argentino, Axel Kicillof, riferendosi ai fondi depositati presso le banche che sono stati bloccati dal giudice newyorkese Thomas Griesa. "Non possiamo rispettare la sentenza americana, che prevede il pagamento degli hedge fund per intero" ha detto. Intanto è stato reso noto che non è stato trovato l'accordo tra Buenos Aires e gli hedge fund.