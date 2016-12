22 settembre 2014 Argentina: bimba di 2 anni trovata in una fogna con la madre morta La piccola ha vegliato il cadavere per 80 oreL'ex compagno della donna nel mirino degli inquirenti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:42 - La polizia argentina ha ritrovato in una fogna di Cordoba una bambina di circa due anni, Martina, in condizioni critiche vicino al cadavere della madre, la 28enne Paola Acosta, uccisa a coltellate. Gli investigatori stavano cercando la donna e la bimba da quasi una settimana: secondo gli inquirenti a uccidere la 28enne sarebbe stato il marito, Gonzalo Lizarralde, che poi avrebbe gettato in un tombino il corpo lasciando sul posto pure la piccola.

Martina è stata subito ricoverata in un ospedale ed è fuori pericolo, sottolineano i media argentini. Secondo un'ipotesi degli inquirenti la piccola potrebbe essere rimasta tre giorni vicino al cadavere vegliandolo per quasi 80 ore.



L'ex compagno della donna e padre della bimba, Gonzalo Lizarralde, è in carcere dopo essere stato accusato di omicidio da un procuratore.



Le donne di Cordoba stanno protestando perché Paola Acosta riceva giustizia e non si ripetano analoghi femminicidi. Oltre a manifestazioni per le strade della città, hanno fondato anche un gruppo Facebook che ricorda la giovane uccisa con foto e messaggi di condoglianze. Bollato invece come assassino l'uomo che è al momento il principale sospettato.