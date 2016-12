Arabia Saudita, getta acqua bollente sulla colf: era lenta a portare il caffè

16:54 - Lenta nel portare il caffè: sarebbe questa la motivazione che ha spinto una donna araba di Riyadh a gettare dell'acqua bollente sulla propria collaboratrice domestica. La vittima, 23enne filippina di Pikit, ha subito ustioni in tutto il corpo, in particolare sulla schiena e sulle gambe. La ragazza non è stata portata in ospedale per diverse ore prima di essere lei stessa a contattare un suo parente che si è preso cura di lei e successivamente ha denunciato il fatto su Facebook. La giovane è stata presa in custodia dall'Ambasciata Filippina presso la capitale araba.