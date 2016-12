19 febbraio 2014 Arabia, Carlo "il Saudita" sguaina la sciabola In visita a Der’iya in Riyadh in occasione del Festival della cultura di Janadriya, l'erede al trono britannico indossa abiti tradizionali Tweet google 0 Invia ad un amico

10:52 - Più che al trono d'Inghilterra, il principe Carlo, così vestito, sembra ambire a ben altri regni, ben lontani dal suolo natìo. In visita a Der’iya in Riyadh, in Arabia Saudita, il primogenito della regina Elisabetta veste abiti tradizionali in occasione del Festival della cultura di Janadriya. Sciabola in pugno, l'eterno erede al trono pare a proprio agio nell'inedita veste di sultano. Che si sia stancato di aspettare la corona britannica?