28 aprile 2014 Arabia, appello della figlia del re Abdullah: "Siamo sequestrate, i fratelli ci picchiano" Sahar Al Saud, 42 anni, denuncia la propria condizione di schiavitù insieme alle tre sorelle, figlie della stessa donna che ha divorziato dal sovrano saudita negli anni 80 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:03 - La figlia di re Abullah dell'Arabia Saudita, vive reclusa così come le altre tre sorelle nel palazzo reale di Gedda. Sahar Al Saud, 42 anni, per denunciare la propria condizione di schiavitù, ha lanciato diversi appelli video, l'ultimo in occasione del nono anniversario di regno del padre. Le quattro donne sono figlie di Alanoud Al Fayez, di origine giordana, che ha divorziato da Abdullah negli anni 80 e ora vive in esilio a Londra. "Le mie figlie non possono vedere persone esterne alla famiglia reale, mentre i maschi di casa vanno da loro per percuoterle", ha detto Al Fayez.