16 agosto 2014 Appello di Papa Francesco su Twitter: "Non dimentichiamo il grido dei perseguitati" "I martiri ci insegnano che le ricchezze, il prestigio e l'onore hanno poca importanza: Cristo è l'unico vero tesoro"

14:57 - "Non dimentichiamo il grido dei cristiani e di ogni popolazione perseguitata in Iraq". E' il nuovo appello lanciato da Papa Francesco in un tweet. Dal suo account sul social network il Pontefice, impegnato nel viaggio in Corea, fa riferimento anche ai martiri che, scrive, "ci insegnano che le ricchezze, il prestigio e l'onore hanno poca importanza: Cristo è l'unico vero tesoro".