12:39 - "Le parti implicate superino le incomprensioni e ricerchino con pazienza il dialogo e la pacificazione". Papa Francesco lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina: "Con animo rattristato prego per le vittime delle tensioni che ancora continuano in alcune regioni dell'Ucraina, come pure nella Repubblica Centroafricana", dichiara il Pontefice durante il Regina Coeli in Vaticano.