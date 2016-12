13:55 - Davanti alla stele in memoria delle vittime del terrorismo, a Gerusalemme, Papa Francesco ha lanciato un appello: "Per favore non più terroristi nel mondo". "Il terrorismo è male", ha sottolineato il Pontefice, "perché nasce dall'odio, perché non costruisce ma distrugge". Bergoglio ha quindi spiegato che "la via del terrorismo non aiuta, è fondamentalmente criminale".