24 luglio 2014 Apostasia, Meriam arrivata a Roma

Il Papa: "Grazie per la tua testimonianza" Renzi: "Oggi è un giorno di festa". La giovane, condannata a morte da un tribunale di Khartoum per essersi convertita al cristianesimo, ha finalmente lasciato il Sudan e coronato il suo grande sogno di incontrare il Santo Padre

19:37 - Meriam Ibrahim, la giovane cristiana trattenuta a Khartoum dopo essere stata condannata a morte per apostasia, è arrivata a Roma, viaggiando su un volo della presidenza del Consiglio. Con lei il viceministro degli Esteri Lapo Pistelli, che segue da tempo il caso della donna sudanese. La donna è stata subito ricevuta dal Papa, che l'ha ringraziata per la sua testimonianza. Il premier Matteo Renzi: "E' un giorno di festa".

Dal Santo Padre: "Grande testimonianza di fede" - Poco dopo l'atterraggio a Ciampino, Papa Francesco ha incontrato Meriam, accompagnata dal marito e dai figli, nella casa Santa Marta. Il pontefice l'ha ricevuta in un clima definito di "grande serenità" ringraziandola per la sua "testimonianza di fede" e la sua "costanza", come riferisce il portavoce padre Federico Lombardi.



L'incontro "da parte del Papa vuole essere un segno di vicinanza per tutti quelli che soffrono a motivo della loro fede e della pratica di fede. E' un gesto che va oltre l'incontro e diventa un simbolo".



Pistelli: "Missione compiuta" - Durante il viaggio, Pistelli aveva commentato su Facebook: "Con Meriam, Maya, Martin e Daniel, fra pochi minuti a Roma. Missione compiuta".



"Vi dirà tutto Pistelli che ha curato con straordinaria qualità questa operazione", ha detto il premier, arrivato in aeroporto per accogliere la giovane sudanese.



Pistelli: "Meriam e la sua famiglia dal Papa" - E' stato Pistelli ad annunciare che Meriam, con il marito e con i figli, sarebbe stata ricevuta dal pontefice, aggiungendo che il Santo Padre "ha manifestato il suo sentimento di gratitudine verso il nostro Paese". Il viceministro degli Esteri è arrivato con la donna e la sua famiglia a bordo dell'aereo dell'Aeronautica Militare italiana.



"Meriam corona il suo sogno" - "Meriam corona il suo sogno " incontrando il Papa. "Glielo avevo promesso quando ci siamo incontrare. Grazie a lapopistelli e @matteorenzi". Così la presidente dell'ong Italians for Darfur, che ha seguito il caso sin dall'inizio, aveva annunciato su Twitter sull'incontro in Vaticano tra il Papa e la sudanese cristiana.



Mogherini: "Grande gioia accoglierla a Roma" -"Una grande gioia": così il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, accogliendo all'aeroporto di Ciampino Meriam. La Mogherini ha aggiunto che "abbiamo seguito il caso fin da prima che fosse nota la condanna e grazie a un grande lavoro fatto da tanti, oggi possiamo accogliere Meriam a Roma, e ora ha bisogno della tranquillità della sua famiglia".