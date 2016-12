14:22 - Ancora momenti di tensione ad Ankara, dove la polizia turca ha lanciato gas lacrimogeni contro una folla di diverse migliaia di persone riunite per commemorare la morte del 15enne Berkin Elvan, il ragazzo simbolo di Gezi Park. Altre manifestazioni di protesta sono in programma in tutto il Paese. Elvan era in coma dal giugno del 2013 dopo essere stato colpito da un lacrimogeno sparato da un agente.