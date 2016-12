22:08 - E' tra le donne più potenti del mondo ma è amata anche dai giovani (e dai loro smartphone): la cancelliera tedesca Angela Merkel ha posato in maniera molto naturale a una lunga sequenza di "selfie" scattati dagli studenti della scuola europea Robert-Jungk di Berlino, dove era andata a "fare campagna" per l'idea di Europa in occasione de "l'Eu Project Day".