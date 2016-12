Anche la Cia sbarca su Twitter

10:04 - Ai tweet del premier Renzi ormai siamo abituati. Tutto normale, una prassi. Con Papa Francesco abbiamo fatto più fatica ad abituarci: con Ratzinger forse non sarebbe mai accaduto. Ma che dire della Cia? L'impossibile che diventa realtà. Come annunciato da qualche giorno sulla homepage del Servizio Segreto più famoso del mondo, infatti, anche la Central Intelligence Agency ha un suo account su Twitter: @CIA. Ovviamente, lo stile del primo cinguettio è inconfondibile: “We can neither confirm nor deny that this is our first tweet”, ovvero "non possiamo né confermare né smentire che questo sia il nostro primo tweet". Ma una domanda sorge spontanea: è solo un trucchetto per spiarci ancora meglio?