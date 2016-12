Amministrative Francia, urne aperteLo scontro si tinge di rosa

10:54 - I francesi hanno iniziato a votare alle 08:00 per il secondo turno delle elezioni amministrative, dopo un primo turno catastrofico per la sinistra del presidente Francois Hollande. Sono numerose le grandi città fino ad oggi controllate dai socialisti e che rischiano di passare all'opposizione: da Strasburgo a Tolosa, da Saint-Etienne a Reims. C'è infine il duello tra donne a Parigi, che per la prima volta avrà un sindaco "rosa".

Nella prima tornata elettorale la destra e l'estrema destra del Front National di Marine Le Pen ha ottenuto ottimi risultati.



Secondo fonti politiche concordanti, i deludenti risultati della "gauche" porternno a un imminente rimpasto di governo, con il possibile licenziamento dell'attuale premier, Jean-Marc Ayrault. Per ridare lustro all'esecutivo socialista tra le possibili "new entry" si fa sempre più insistente il nome di Segolene Royal.



Svolta "rosa" a Parigi - Marine Le Pen, da tempo volto dell'estrema destra francese, e Segolene Royal, pronta a tornare a dare battaglia da sinistra, non sono però le uniche due donne a fare il bello e il cattivo tempo della politica francese. A Parigi, per la prima volta, il ballottaggio per la poltrona di primo cittadino vedrà infatti affrontarsi due signore della politica: la socialista Anne Hidalgo e l'ex portavoce di Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusco-Morizet.