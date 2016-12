Amministrative Francia, a Parigi in testa la candidata dell'Ump Kosciusko-Morizet

23:25 - Primo turno delle elezioni municipali in Francia, test elettorale per il presidente Francois Hollande e i socialisti. I seggi si sono chiusi alle 20 di domenica. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidata dell'Ump, è in testa secondo le proiezioni, nel primo turno delle amministrative a Parigi con il 34,80% dei voti contro il 33,60% della socialista Anne Hidalgo.

Per la prima volta una donna diventerà sindaco della capitale.