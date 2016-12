11 febbraio 2014 Amanda e il cartello su Twitter

Delitto Meredith, "Siamo innocenti" La foto, in bianco e nero, postata su Twitter. La Knox, condannata per il delitto Meredith, ribadisce in italiano la sua innocenza (e anche quella di Raffaele Sollecito) Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:55 - Una foto in bianco e nero, capelli corti e il cartello con su scritto in italiano "Siamo innocenti". Così Amanda Knox, su Twitter, ha ribadito la sua posizione riguardo il processo che la vede coinvolta, assieme a Raffaele Sollecito, per la morte di Meredith Kercher. Da notare l'uso del verbo al plurale.