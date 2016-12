Alta Savoia, forte scossa di terremoto: paura anche nel Nord-Ovest dell'Italia

12:30 - Forte scossa di terremoto in Francia, tra Vars, Emburn e Barcelonette, nell'alta Savoia, a una ventina di chilometri dal confine con l'Italia. Il sisma, di magnitudo 5.0, è stato avvertito a Torino e anche nelle altre province del Piemonte, in Valle d'Aosta e Liguria. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, la scossa è avvenuta alle 21.27, quasi in contemporanea con una di magnitudo 4.7. Al momento non vengono segnalati danni.

La scossa è stata avvertita anche in Costa Azzurra. A Nizza, riferisce la versione online del quotidiano NiceMatin, in alcuni quartieri numerosi cittadini hanno lasciato le loro case nel timore di una replica. Il prefetto delle Alpi Marittime ha confermato l'intensità della scossa, ma ha assicurato - si legge sempre sul NiceMatin - che al momento non sono segnalati danni a persone o cose.



Paura nel Nord-Ovest dell'Italia - Sono decine le chiamate ricevute dai vigili del fuoco e dai carabinieri dopo la scossa di terremoto che ha fatto tremare la terra in tutto il Nord-Ovest dell'Italia. Tanta paura, testimoniata anche da centinaia di messaggi sui social network.