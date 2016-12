Alpinismo, tre italiani sul K2

14:39 - Tre alpinisti italiani hanno raggiunto la vetta del K2, a 8.611 metri di altezza, in Pakistan, 60 anni dopo a prima ascensione realizzata da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. In vetta sono arrivati prima gli altoatesini Tamara Lunger e Nikolaus Gruber, e successivamente il valsesiano Michele Cucchi. Quest'ultimo non ha fatto uso di ossigeno supplementare, come Tamara e Nikolaus.

La spedizione era stata promossa da EvK2Cnr per celebrare la ricorrenza del sessantesimo della prima salita "azzurra". In cima sono arrivati anche sei scalatori pachistani del team - Hassan Jan, Ali Durani, Rahmat Ullah Baig e Ghulam Mehdi, Ali e Muhammad Sadiq - e vari alpinisti di Nepal, Gran Bretagna, Repubblica Ceca. Il valdostano Simone Origone, pluricampione di sci di velocità, ha rinunciato a 8.100 metri.