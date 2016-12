Allarme terrorismo sui voli diretti negli Usa: innalzati i controlli

23:59 - Il Dipartimento Usa della Sicurezza Interna ha fatto scattare l'allarme terrorismo sui cieli americani e ha avvisato le compagnie aeree di avere elementi d'intelligence "molto credibili" di una minaccia di esplosivo nascosto nelle scarpe o in alcuni tamponi. L'allerta è su tutti i voli diretti negli Usa, per i quali saranno intensificate le operazioni di screening agli imbarchi.

L'allarme è stato innalzato al massimo livello nelle ultime ore, ma pare che la minaccia non abbia alcun legame con i Giochi Olimpici in corso a Sochi in Russia. Tantomeno, ci sarebbero indicazioni sulla natura del complotto, su una linea aerea in particolare, o su un luogo o un tempo specifico.