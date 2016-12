Algeria, rapito turista francese: "Stop raid in Iraq o lo uccidiamo"

00:11 - Un turista francese di 55 anni, Herve Gourdel, è stato rapito a Tizi Ouzou, nell'est dell'Algeria, mentre faceva trekking. Lo conferma il Quai d'Orsay invitando i connazionali in Medio Oriente alla "massima cautela" dopo le minacce dell'Isis seguite ai raid aerei di Parigi in Iraq. I sequestratori, appartenenti a un gruppo vicino all'Isis, hanno minacciato di uccidere l'ostaggio nel caso in cui vengano compiuti nuovi attacchi aerei in Iraq.

Il ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, ha però fatto sapere che "è escluso che la Francia ceda alle minacce di un gruppo terroristico". Lo stesso Fabius ha confermato l'autenticità del video nel quale si minaccia l'esecuzione: "Il ministero degli Esteri conferma purtroppo l'autenticità del video con le immagini di Herve Gourdel", e ha definito la situazione "estremamente critica". "Le minacce proferite dal gruppo - ha sottolineato - sono estremamente gravi e testimoniano dell'estrema crudeltà dell'Isis e di tutti quelli che a lui si richiamano".