Alfano:per Mogherini no veto da Ppe

18:24 - "Non c'è stato alcun problema, alcun veto sull'Italia". Lo ha detto Angelino Alfano lasciando il vertice del Ppe a chi gli chiedeva informazioni sul dibattito per la candidatura di Federica Mogherini alla guida della politica estera europea. Quanto ai tempi per giungere a una decisione sulle nomine Ue, Angela Merkel, al suo arrivo a Bruxelles, sottolinea però come non ci siano certezze: "Può darsi che stasera ci sia solo una prima discussione".