08:10 - "Non abbandoneremo questo Paese ed i nostri 53 morti non sono caduti invano". Sono le prime parole pronunciate dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano, in visita al contingente italiano ad Herat. "Anche grazie a quel sangue versato oggi l'Afghanistan è più sicuro e libero", ha ricordato Alfano a pochi mesi dalla fine della missione Isaf in Afghanistan.