Al Qaeda pubblica lista obiettivi

09:59 - Al Qaeda ha pubblicato una lista di obiettivi da colpire con autobombe in Gran Bretagna, Francia e Usa, incluse le partite della Premier League, della Coppa d'Inghilterra e l'hotel Savoy. Lo scrive il Telegraph online citando la rivista "Inspire" della rete terroristica. In Francia la lista indica la Valle della Dordogna, meta delle vacanze di molti inglesi, e negli Usa, oltre a New York e Washington, viene indicata anche la Sears Tower di Chicago.