Al Qaeda "chiama" l'Isis: "Uniamoci contro Obama e coalizione diabolica"

15:04 - I rami maghrebino (Aqmi) e yemenita (Aqpa) di Al Qaeda hanno lanciato un appello agli jihadisti dello Stato islamico a unirsi contro la coalizione anti-Isis. E' stato infatti diffuso un comunicato in cui i due gruppi esortano i loro "fratelli mujaheddin in Iraq e nel Levante a unirsi contro la campagna dell'America e della sua coalizione diabolica".

L'appello è stato lanciato nel giorno del primo raid aereo americano nei pressi della capitale irachena, Baghdad.



Fino a oggi i rapporti tra le due organizzazioni erano tutt'altro che idilliaci. L'Isis aveva infatti preso le distanze da Al Qaeda e proclamato un califfato in alcune regioni dell'Iraq e della Siria, mentre il fronte al Nusra, branca siriana di Al Qaeda è rimasto fedele al leader dell'organizzazione terrorista, Ayman Al-Zawahri.



"Fate del vostro rifiuto della miscredenza un fattore di unità", aggiungono le due organizzazioni indirizzandosi ai vari gruppi jihadisti attraversati da divergenze tra il gruppo dell'Isis e il fronte al Nusra.



L'appello è indirizzato anche all'opposizione siriana moderata che cerca di rovesciare il presidente, Bashar al Assad, ed è sostenuta dagli Usa e dai loro alleati arabi. Aqmi e Aqpa invitano poi "tutti quelli che hanno preso le armi contro il tiranno Bashar e le sue milizie a non essere ingannati dall'America e a non diventare loro pedine".



Le due branche di al Qaida invitano ugualmente le tribù sunnite dell'Iraq e della Siria a "non dimenticare i crimini degli Stati Uniti e a non prendere parte alla coalizione" anti-Isis.