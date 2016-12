15 gennaio 2014 Aiuta Hollande a raggiungere la sua amata Ecco il gioco che fa impazzire la Francia In sella al suo scooter, il presidente francese deve evitare gli ostacoli: sulla sua strada giornalisti, la compagna, Valerie Trierweiler, e la ex, Segolene Royal Tweet google 0 Invia ad un amico

17:09 - Sorridente e un po' sornione, François Hollande, in sella al suo scooter, deve raggiungere l'amata Julie Gayet. Ma la strada dall'Eliseo all'abitazione della bella attrice è piena di insidie. Monsieur le president deve schivare non solo i cronisti, ma soprattutto la sua compagna, Valerie Trierweiler, e la ex, Segolene Royal. La cronaca lascia così le pagine dei giornali per finire in un videogioco che, in poche ore, ha conquistato la Francia.

"Jeu du Scooter", questo il nome del gioco, non è l'unico videogame nato negli ultimi giorni per prendere in giro il presidente francese. In un altro, Hollande, vestito da aviatore, è chiamato a saltare su nuvole e aerei per sfuggire non solo alle ire di Valerie ma anche al suo indispettito predecessore: Nicolas Sarkozy.