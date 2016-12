10 giugno 2014 Agnese, visita da first lady in Vietnam Il viaggio di Stato del premier è stata una delle prime uscite pubbliche internazionali della signora Renzi Tweet google 0 Invia ad un amico

22:00 - La visita di Stato in Vietnam, e poi in Cina, del premier Matteo Renzi è stata una delle prime uscite pubbliche internazionali anche per la first lady Agnese Landini, che vediamo a passeggio con la moglie del primo ministro vietnamita, la signora Tran Thanh Kiem