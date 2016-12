Afghanistan,visita ministro tedesco

07:22 - Visita a sorpresa in Afghanistan del ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier, arrivato a Mazar-i-Sharif. In questa città del nord del paese sono basati la maggior parte dei circa 3.000 soldati tedeschi schierati in Afghanistan. Il governo tedesco ha deciso di prolungare di 10 mesi la propria presenza militare nel paese, fino alla fine del 2014. La camera bassa del parlamento, il Bundestag, deve ancora dare la sua approvazione.