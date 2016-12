25 maggio 2014 Afghanistan, visita a sorpresa di Obama Il presidente Usa incontra le truppe stanziate nel Paese. Non vedrà invece Hamid Karzai né altri politici afghani per non interferire nel processo elettorale delle presidenziali previsto a metà giugno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:33 - Il presidente americano, Barack Obama, è arrivato in Afghanistan per una visita a sorpresa alle truppe Usa stanziate nel Paese. Secondo quanto si apprende dalla Cnn, il capo della Casa Bianca non ha in programma incontri con il presidente uscente Hamid Karzai né con altri responsabili politici afghani per non interferire nel processo elettorale per il ballottaggio delle presidenziali previsto a metà giugno.