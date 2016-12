Afghanistan, tensione per elezioni

07:26 - Sei degli otto candidati afghani in lizza per la successione al presidente Hamid Karzai si sono riuniti domenica a Kabul per formulare critiche al modo in cui la Commissione elettorale indipendente (Iec) ha annunciato risultati parziali del voto del 5 aprile scorso. Secondo i dati resi disponibili dalla Iec sulla base del 10% dei voti di 26 province (su 34) è in testa l'ex ministro degli Esteri Abdullah Abdullah con il 41,9%.