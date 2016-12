09:21 - Tre giovani calciatori afghani, bambini e ragazzi, sono morti ed altri quattro sono rimasti feriti nella provincia meridionale di Kandahar quando un razzo, presumibilmente sparato dai talebani, è caduto sul campo di calcio in cui erano impegnati. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok. Le autorità hanno attribuito la responsabilità dell'attacco ai talebani che però non lo hanno per il momento rivendicato.